В Свердловскую область завезено почти два миллиона медицинских масок

Департамент информполитики Свердловской области сообщает, что каждый день на Среднем Урале 41 предприятие выпускает около 70 тысяч многоразовых масок, 45 тысяч одноразовых и более 20 тысяч марлевых медицинских масок. При этом объемы выпуска постоянно растут.