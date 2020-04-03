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Posted 3 апреля 2020, 15:20

Published 3 апреля 2020, 15:20

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

В Свердловскую область завезено почти два миллиона медицинских масок

3 апреля 2020, 15:20
Сюжет
Коронавирус
В Свердловскую область прибыла партия средств индивидуальной защиты, купленных на деньги областного бюджета. Всего было приобретено 1,7 миллиона одноразовых медицинских масок, 22 тысячи перчаток, четыре тысячи защитных костюмов и 200 медицинских халатов, сообщает «Облгазета».

Все средства защиты будут распределены между больницами, организациями и торговыми сетями.

Департамент информполитики Свердловской области сообщает, что каждый день на Среднем Урале 41 предприятие выпускает около 70 тысяч многоразовых масок, 45 тысяч одноразовых и более 20 тысяч марлевых медицинских масок. При этом объемы выпуска постоянно растут.

Кроме того, губернатор области Евгений Куйвашев заверяет, что в скором времени ожидаются дополнительные поставки средств защиты. Часть из них можно будет приобрести в аптеках.

Напоминаем, что по сообщению президента Владимира Путина вирус еще не достиг своего пика, поэтому всех граждан призывают с ответственностью подойти к своему здоровью и не пренебрегать ограничительными мерами и средствами защиты.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Средства защиты#Медицинские маски
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