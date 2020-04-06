Лечащие пациентов с коронавирусом свердловские больницы получат дополнительные деньги

Posted 6 апреля 2020, 06:46
Published 6 апреля 2020, 06:46
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Также дополнительные средства могут поступить в больницы, занимающиеся профилактикой коронавируса. Отмечается, что медучреждения получат деньги, сэкономленные на диспансеризации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято во время заседания Заксобрания региона.
По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, в создавшихся условиях медицинские работники нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, так как работают в условиях повышенной нагрузки.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом. В регионе по-прежнему действует режим полной изоляции.