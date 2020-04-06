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Posted 6 апреля 2020, 06:46

Published 6 апреля 2020, 06:46

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Лечащие пациентов с коронавирусом свердловские больницы получат дополнительные деньги

6 апреля 2020, 06:46
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с предложением о дополнительном финансировании медучреждений, где находятся пациенты с коронавирусом, пишет «Федерал пресс».

Также дополнительные средства могут поступить в больницы, занимающиеся профилактикой коронавируса. Отмечается, что медучреждения получат деньги, сэкономленные на диспансеризации. Окончательное решение по данному вопросу будет принято во время заседания Заксобрания региона.

По словам спикера парламента Людмилы Бабушкиной, в создавшихся условиях медицинские работники нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, так как работают в условиях повышенной нагрузки.

Напомним, в Свердловской области подтверждены 40 случаев заболевания коронавирусом. В регионе по-прежнему действует режим полной изоляции.

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#Экономика#Коронавирус#Больница#Свердловская область#Врачи
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