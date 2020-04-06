Под Нижним Тагилом за 5,2 миллиона рублей отремонтируют участок дороги

Posted 6 апреля 2020, 15:19
Published 6 апреля 2020, 15:19
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Стоимость контракта составляет 5,2 млн рублей. Подрядчик отремонтирует участок тракта от дороги «Екатеринбург — Серов» до границы Горноуральского городского округа. Победитель аукциона исправит профиль щебёночных оснований с добавлением нового материала.
До начала выполнения строительно-монтажных работ подрядчик должен предоставить заказчику график производства работ на объекте. Также подрядчику необходимо разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласовать ее с заказчиком. Кроме того, необходимо установить дорожные знаки, ремонт автомобильной дороги осуществлять без закрытия движения, обеспечить уборку мусора с объекта.
Электронный аукцион пройдет 15 апреля. По контракту окончание работ запланировано на 30 августа 2020 года.