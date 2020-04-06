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Posted 6 апреля 2020, 15:19

Published 6 апреля 2020, 15:19

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Под Нижним Тагилом за 5,2 миллиона рублей отремонтируют участок дороги

6 апреля 2020, 15:19
Администрация Горноуральского городского округа объявила аукцион на поиск подрядчика для ремонта участка на Баранчинском тракте.

Стоимость контракта составляет 5,2 млн рублей. Подрядчик отремонтирует участок тракта от дороги «Екатеринбург — Серов» до границы Горноуральского городского округа. Победитель аукциона исправит профиль щебёночных оснований с добавлением нового материала.

До начала выполнения строительно-монтажных работ подрядчик должен предоставить заказчику график производства работ на объекте. Также подрядчику необходимо разработать схему организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, согласовать ее с заказчиком. Кроме того, необходимо установить дорожные знаки, ремонт автомобильной дороги осуществлять без закрытия движения, обеспечить уборку мусора с объекта.

Электронный аукцион пройдет 15 апреля. По контракту окончание работ запланировано на 30 августа 2020 года.

#Транспорт#ГГО и пригород#Ремонт#Ремонт дорог
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