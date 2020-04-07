РЖД рассадит пассажиров в поездах на метр друг от друга из-за пандемии коронавируса

Posted 7 апреля 2020, 17:50
Published 7 апреля 2020, 17:50
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Так, в ближайшее время в купе можно будет ехать только двум пассажирам вместо четырех, а на боковых полках плацкарта будет размещаться только один пассажир. Исключениями являются семьи, которые путешествуют вместе, а также спальные вагоны.
Решение об увеличении дистанции между пассажирами принято из-за постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает соблюдать дистанцию не менее одного метра, в том числе и в общественном транспорте, кроме такси.
В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране действует режим изоляции до конца апреля.