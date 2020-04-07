tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2020, 17:50

Published 7 апреля 2020, 17:50

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

РЖД рассадит пассажиров в поездах на метр друг от друга из-за пандемии коронавируса

7 апреля 2020, 17:50
Сюжет
Коронавирус
РЖД планирует продавать билеты таким образом, чтобы пассажиры вогонов находились в метре друг от друга. Данная мера принята с целью недопущения распространения коронавируса, сообщает корпоративная газета компании «Гудок».

Так, в ближайшее время в купе можно будет ехать только двум пассажирам вместо четырех, а на боковых полках плацкарта будет размещаться только один пассажир. Исключениями являются семьи, которые путешествуют вместе, а также спальные вагоны.

Решение об увеличении дистанции между пассажирами принято из-за постановления главного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает соблюдать дистанцию не менее одного метра, в том числе и в общественном транспорте, кроме такси.

В России, по данным на 7 апреля, зарегистрировано 7497 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране действует режим изоляции до конца апреля.

Карта распространения коронавируса в России
Узнать подробнее
Материалы по теме
В России назвали самые невостребованные профессии во время пандемииВ Екатеринбурге организация проводила детские праздники во время пандемииЕвгений Куйвашев попросил мэров не запрещать проводить похороны из-за пандемии
#Общество#Коронавирус#РЖД#Поезд#Изоляция#Пандемия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика