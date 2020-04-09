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Posted 9 апреля 2020, 13:29

Published 9 апреля 2020, 13:29

Modified 19 августа 2024, 22:29

Updated 19 августа 2024, 22:29

«Держитесь за поручни». В Нижнем Тагиле пенсионерка получила перелом в трамвае

«Держитесь за поручни». В Нижнем Тагиле пенсионерка получила перелом в трамвае

9 апреля 2020, 13:29
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня около 9:30 в Нижнем Тагиле в трамвае, который следовал по маршруту № 3, около дома 32 по улице Космонавтов 85-летняя пассажирка не удержалась и упала, когда вагон поворачивал, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительной информации, у женщины зафиксирован перелом шейки бедра. В отделе пропаганды также добавили, что на месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов подтвердил TagilCity.ru произошедшее.

Во время движения, она, видимо, подготавливалась к выходу. Женщине больше 80 лет. Вот такой инцидент. В основном подобные моменты бывают во время экстренного торможения. И редко во время движения. Поэтому и говорим — держитесь за поручни,заявил Игорь Темнов.

Напомним, 31 марта около 8 часов рядом со зданием Нижнетагильского музея заповедника на улице Ленина сошёл с рельс трамвай, следовавший по маршруту № 3. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, движение было восстановлено спустя 45 минут, а причиной схода с рельс стала неисправность путей.

#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тагильский трамвай#Трамвай#Трамваи#Александр Зверев
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