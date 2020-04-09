«Держитесь за поручни». В Нижнем Тагиле пенсионерка получила перелом в трамвае

Posted 9 апреля 2020, 13:29
Published 9 апреля 2020, 13:29
Modified 19 августа 2024, 22:29
Updated 19 августа 2024, 22:29
По предварительной информации, у женщины зафиксирован перелом шейки бедра. В отделе пропаганды также добавили, что на месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов подтвердил TagilCity.ru произошедшее.
Во время движения, она, видимо, подготавливалась к выходу. Женщине больше 80 лет. Вот такой инцидент. В основном подобные моменты бывают во время экстренного торможения. И редко во время движения. Поэтому и говорим — держитесь за поручни,заявил Игорь Темнов.
Напомним, 31 марта около 8 часов рядом со зданием Нижнетагильского музея заповедника на улице Ленина сошёл с рельс трамвай, следовавший по маршруту № 3. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, движение было восстановлено спустя 45 минут, а причиной схода с рельс стала неисправность путей.