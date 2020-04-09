«Держитесь за поручни». В Нижнем Тагиле пенсионерка получила перелом в трамвае

Во время движения, она, видимо, подготавливалась к выходу. Женщине больше 80 лет. Вот такой инцидент. В основном подобные моменты бывают во время экстренного торможения. И редко во время движения. Поэтому и говорим — держитесь за поручни,заявил Игорь Темнов.