«Как второй отпуск»: почему режим самоизоляции может нравиться? Отвечают тагильчане

У меня пока отпуск за свой счет, но это не связано с коронавирусом. Дома занимаюсь домашними делами, пишу дневники по практике, смотрю фильмы, раскрашиваю картины. Мне это нравится, дел еще куча. Да, иногда хочется с кем-то встретиться, прогуляться, тем более, в хорошую погоду, но я отношусь спокойно к этому и все понимаю. Я выхожу в ближайшие магазины, аптеку — по практике, ездила к бабушке, чтобы привезти продукты. Заразиться немного боюсь, но в панику не впадаю. Из минусов даже не знаю… Ну, то, что другие люди потерпят денежные проблемы, но, я думаю, здоровье важнее, а экономику можно восстановить. Еще, для меня лично, это то, что мне надо проходить медкомиссию на военный билет, а сейчас я не могу это сделать, ну и то, что я заканчиваю в этом году академию, и как что будет с госэкзаменами и с дипломом непонятно. Плюсы в масштабном плане в том, что меньше вероятность заразиться и распространять вирус, в том, чтобы оттянуть время для того, чтобы приняли какие-то меры, вакцину выпустили, а лично для себя, в том, что появилось время на какие-то дела, которыми бы я так не занялась.