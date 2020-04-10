В Нижнем Тагиле на время пандемии в 19 детских садах организуют дежурные группы

Кроме того, в приказе отмечается, что все детские сады, в которых будут работать дежурные группы, должны провести обработку помещений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, рекомендуется присутствие медицинских работников для ежедневного осмотра детей во время утреннего приема.