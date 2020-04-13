tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2020, 09:47

Published 13 апреля 2020, 09:47

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Свердловской области в выходные составлено 280 материалов за нарушение самоизоляции

13 апреля 2020, 09:47
Сюжет
Коронавирус
За прошедшие выходные в Свердловской области за нарушение особого режима составлено 280 материалов в отношении юридических и физических лиц, сообщает оперативный штаб.

Из них 116 материалов составлены сотрудниками полиции столицы Урала, остальные материалы составлены в других городах Свердловской области. На основании них оформлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, в Свердловской области действует режим строгой самоизоляции, за его нарушение предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Однако в регионе с сегодняшнего дня действует ряд послаблений, в частности, разрешили работу автосалонов, парикмахерских, в некоторых городах начали работать детсады.

#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Полиция#Штраф
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика