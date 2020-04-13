В Свердловской области в выходные составлено 280 материалов за нарушение самоизоляции

Напомним, в Свердловской области действует режим строгой самоизоляции, за его нарушение предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан. Однако в регионе с сегодняшнего дня действует ряд послаблений, в частности, разрешили работу автосалонов, парикмахерских, в некоторых городах начали работать детсады.