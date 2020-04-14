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Posted 14 апреля 2020, 04:56

Published 14 апреля 2020, 04:56

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Куйвашев попросил свердловчан сообщать о плохой дезинфекции подъездов

14 апреля 2020, 04:56
Сюжет
Коронавирус
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети призвал жителей региона сообщать о плохой дезинфекции подъездов.

Куйвашев в ответ на вопрос одной из подписчиц сообщил, что чистота играет сейчас важную роль:

Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы.

Губернатор заметил, что также решается вопрос об обеспечении жилищных организаций дезсредствами.

Напомним, в Нижнем Тагиле на прошлой неделе мэрия закупила для обработки подъездов дезсредства. По информации заместителя начальника управления ЖКХ Павла Лопатникова, управляющим компаниям было роздано порядка 95 литров высококонцентрированного вещества «Экор форте».

#Общество#Коронавирус#Губернатор#Евгений Куйвашев#Дезинфекция
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