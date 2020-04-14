Куйвашев попросил свердловчан сообщать о плохой дезинфекции подъездов

Posted 14 апреля 2020, 04:56
Published 14 апреля 2020, 04:56
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Куйвашев в ответ на вопрос одной из подписчиц сообщил, что чистота играет сейчас важную роль:
Меня удивляет, что управляющие компании до сих пор не наладили уборку таким образом, чтобы у жильцов не возникали вопросы.
Губернатор заметил, что также решается вопрос об обеспечении жилищных организаций дезсредствами.
Напомним, в Нижнем Тагиле на прошлой неделе мэрия закупила для обработки подъездов дезсредства. По информации заместителя начальника управления ЖКХ Павла Лопатникова, управляющим компаниям было роздано порядка 95 литров высококонцентрированного вещества «Экор форте».