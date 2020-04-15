В Нижнем Тагиле детские загородные лагеря обработают от клещей и грызунов

Posted 15 апреля 2020, 07:24
Published 15 апреля 2020, 07:24
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Согласно техническому заданию, работы проведут в лагерях «Изумрудный», «Солнечный», «Северянка», «Звонкие голоса», «Уральский огонёк», «Лесной ручеек», «Антоновский». Общая площадь для обработки от грызунов составляет порядка 37 гектаров, а площадь обработки от клещей — порядка 112 гектаров.
Также сообщается, что работы должны быть начаты с момента заключения контракта, а закончены не позднее 20 мая. Размещён аукцион был 13 апреля, а последний день подачи заявок — 22 число того же месяца.
Напомним, с 15 апреля в Нижнем Тагиле начинается запись в детские оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор». Срок подачи документов завершится 23 апреля. Заявление можно будет подать через сайт госуслуг или портал образовательных услуг. Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте Управления образования. В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты управления рекомендуют подавать документы через интернет-ресурсы. Кроме того, в администрации Нижнего Тагила предупреждают, что сроки заездов в детские лагеря могут измениться.