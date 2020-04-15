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Posted 15 апреля 2020, 07:24

Published 15 апреля 2020, 07:24

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Нижнем Тагиле детские загородные лагеря обработают от клещей и грызунов

15 апреля 2020, 07:24
Детские загородные лагеря в Нижнем Тагиле и пригороде обработают от клещей и грызунов. Согласно данным госзакупки, это обойдется в 600 тысяч рублей. Обработать планируют сначала лагеря, входящие в МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей».

Согласно техническому заданию, работы проведут в лагерях «Изумрудный», «Солнечный», «Северянка», «Звонкие голоса», «Уральский огонёк», «Лесной ручеек», «Антоновский». Общая площадь для обработки от грызунов составляет порядка 37 гектаров, а площадь обработки от клещей — порядка 112 гектаров.

Также сообщается, что работы должны быть начаты с момента заключения контракта, а закончены не позднее 20 мая. Размещён аукцион был 13 апреля, а последний день подачи заявок — 22 число того же месяца.

Напомним, с 15 апреля в Нижнем Тагиле начинается запись в детские оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор». Срок подачи документов завершится 23 апреля. Заявление можно будет подать через сайт госуслуг или портал образовательных услуг. Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте Управления образования. В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты управления рекомендуют подавать документы через интернет-ресурсы. Кроме того, в администрации Нижнего Тагила предупреждают, что сроки заездов в детские лагеря могут измениться.

#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Детский лагерь#Александр Зверев
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