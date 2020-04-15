В Нижнем Тагиле детские загородные лагеря обработают от клещей и грызунов

Напомним, с 15 апреля в Нижнем Тагиле начинается запись в детские оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор». Срок подачи документов завершится 23 апреля. Заявление можно будет подать через сайт госуслуг или портал образовательных услуг. Полный перечень необходимых документов опубликован на сайте Управления образования. В условиях сложной эпидемиологической обстановки специалисты управления рекомендуют подавать документы через интернет-ресурсы. Кроме того, в администрации Нижнего Тагила предупреждают, что сроки заездов в детские лагеря могут измениться.