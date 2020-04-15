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Posted 15 апреля 2020, 04:49

Published 15 апреля 2020, 04:49

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В Свердловскую область из Китая привезли еще четыре миллиона медицинских масок

15 апреля 2020, 04:49
Сюжет
Коронавирус
15 апреля в Свердловскую область из Китая прибыл еще один борт с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

Груз предназначен для больниц Свердловской и Челябинской областей. На борту находятся 4,1 миллиона медицинских масок, 100 тысяч масок повышенной защиты, 10 тысяч защитных костюмов.

Напомним, средства на покупку медицинских изделий выделил председатель Совета директоров АО «Российская медная компания» миллиардер Игорь Алтушкин. На Урал должны прибыть три самолета с гуманитарной помощью. Первый приземлился в Кольцово 13 апреля, маски и защитные костюмы уже начали поступать в медучреждения.

#Общество#Коронавирус#Китай#Маска#Екатеринбург
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