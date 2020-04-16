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Posted 16 апреля 2020,, 08:15

Published 16 апреля 2020,, 08:15

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

В Нижнем Тагиле раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам

16 апреля 2020, 08:15
Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» запустила масштабный социальный проект в Нижнем Тагиле.

Таким образом сеть решила не словом, а делом поддержать тех, кто вынужден находиться дома в это откровенно непростое время. Первые бесплатные хозяйственные наборы для пенсионеров и творческие развивающие материалы для многодетных семей уже нашли своих обладателей в Нижнем Тагиле!

Доставка до квартиры, как и сами наборы, бесплатная. Курьерам «Галамарта» содействие оказывают волонтеры, действующие в рамках общероссийской акции взаимопомощи.

Мы вместе с ребятами будем доставлять наборы пожилым людям и многодетным семьям. Если честно, мне очень нравится в этом участвовать. Хочется помочь как можно большему количеству людей!сообщил волонтер Ружицкий Игорь

Наборы для пенсионеров включают в себя необходимые хозтовары «на каждый день»: наборы губок для мытья посуды, салфетки для кухни, комплекты полотенец, контейнеры для хранения продуктов и многое другое.

В наборы для многодетных семей входят яркие книги и раскраски, пазлы, интерактивные игрушки и игровые наборы – словом, то, что обязательно порадует малышей и станет для них приятным сюрпризом.

Таким образом мы хотим поддержать тех, кто не может сейчас выйти на улицу. Безопасность и здоровье – в конечном итоге, самое главное: оставайтесь дома, а мы привезем все необходимое,отметил заместитель директора по развитию франчайзинговой сети «Галамарт» Амиран Ибрагимов

Горожане искренне благодарят за столь неожиданные подарки и отмечают, что очень приятно получить подобную помощь.

Партнером социальной акции выступает АНО «Азбука детского счастья». Автономная некоммерческая организация приготовила многодетным семьям книги и интерактивные раскраски. С помощью специально разработанного бесплатного приложения за одну секунду на страницах оживают плоские картинки: персонажи двигаются; появляются объемные модели транспорта, зданий, скульптурных композиций; «всплывают» фотографии и видео о живописных, памятных местах нашей страны.

8 800 333-4-000

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» включает в себя более 300 магазинов, а ассортимент насчитывает более 7 000 наименований товара. Здесь можно приобрести все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам: посуду, бытовую технику, инструменты, хозтовары, игрушки, текстиль и многое другое. В «Галамарте» каждый день действуют акции и скидки, а своеобразная «фишка» сети – сезонные распродажи.

Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе

#Общество#Бизнесвместе
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