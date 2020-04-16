В Нижнем Тагиле раздали первые бесплатные наборы многодетным семьям и пенсионерам

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» включает в себя более 300 магазинов, а ассортимент насчитывает более 7 000 наименований товара. Здесь можно приобрести все необходимое для дома или дачи по самым низким ценам: посуду, бытовую технику, инструменты, хозтовары, игрушки, текстиль и многое другое. В «Галамарте» каждый день действуют акции и скидки, а своеобразная «фишка» сети – сезонные распродажи.