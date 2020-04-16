В Свердловской области составили 365 материалов на нарушителей режима самоизоляции

Posted 16 апреля 2020, 09:36
Published 16 апреля 2020, 09:36
Modified 24 декабря, 18:09
Updated 24 декабря, 18:09
Все данные передаются в министерство общественной безопасности, где они проверяются, при необходимости запрашиваются дополнительные данные. После рассмотрения материалов принимается решение возбуждать административное дело, либо нет.
Решение о назначении административного наказания принимает суд. Напомним, гражданам грозят штрафы от трех до пяти тысяч рублей. Согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, режим строгой изоляции в регионе действует до 20 апреля.