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Posted 17 апреля 2020, 10:00

Published 17 апреля 2020, 10:00

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Мэрия Нижнего Тагила официально подтвердила продление дистанционного обучения в школе

17 апреля 2020, 10:00
Начальник управления образования Нижнего Тагила Татьяна Удинцева подтвердила продление дистанционного обучения в школах города.

Дистанционное обучение будет до особого распоряжения. Никто сроки никакие не устанавливает. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Свердловской области, рассказала TagilCity.ru Татьяна Удинцева.

Также она сообщила, что учебный год для первоклассников окончится 22 мая, для учеников 2-11 классов — 29 мая.

Напомним, 6 апреля школы Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение в связи с распространением пандемии коронавируса в стране. Основной платформой образовательного процесса является комплексная информационная система «Сетевой город. Образование». Там появляется информация о расписании, домашние задания ученикам. Также используются и другие сервисы: «Zoom», «Якласс» и «Российская электронная школа». Отметим, что в первый день дистанционного обучения возникли неполадки на информационных платформах.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Школа#Обучение
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