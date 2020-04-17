Мэрия Нижнего Тагила официально подтвердила продление дистанционного обучения в школе

Напомним, 6 апреля школы Нижнего Тагила перешли на дистанционное обучение в связи с распространением пандемии коронавируса в стране. Основной платформой образовательного процесса является комплексная информационная система «Сетевой город. Образование». Там появляется информация о расписании, домашние задания ученикам. Также используются и другие сервисы: «Zoom», «Якласс» и «Российская электронная школа». Отметим, что в первый день дистанционного обучения возникли неполадки на информационных платформах.