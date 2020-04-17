В Свердловской области одновременно растут количество безработных и дефицит кадров

Posted 17 апреля 2020, 12:27
Published 17 апреля 2020, 12:27
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
С начала года в службу занятости было подано около 49 тысяч заявлений. Почти половина желающих встать на учет воспользовались услугой дистанционно. Из них 1 157 человек уже имеют статус безработных.
Отметим, что с конца марта в 10 раз произошло увеличение численности работников неполной занятости. Сейчас их количество составляет почти 26 тысяч человек.
Стоит сказать, что вакансий, предоставляемых в службе занятости, намного больше, чем желающих трудоустроиться. Речь идет примерно о 34,5 тысячах мест.
Напомним, что сейчас появилась возможность дистанционно подать заявление для постановки на учет в центр занятости населения. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала «Работа в России» или сайта госуслуг.