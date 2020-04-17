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Posted 17 апреля 2020, 12:27

Published 17 апреля 2020, 12:27

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Свердловской области одновременно растут количество безработных и дефицит кадров

17 апреля 2020, 12:27
На сегодняшний день число ищущих работу граждан в Свердловской области составляет почти 26 тысяч. Это на четыре тысячи больше, чем в начале года, рассказывает JustМedia со ссылкой на замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталии Бордюговой.

С начала года в службу занятости было подано около 49 тысяч заявлений. Почти половина желающих встать на учет воспользовались услугой дистанционно. Из них 1 157 человек уже имеют статус безработных.

Отметим, что с конца марта в 10 раз произошло увеличение численности работников неполной занятости. Сейчас их количество составляет почти 26 тысяч человек.

Стоит сказать, что вакансий, предоставляемых в службе занятости, намного больше, чем желающих трудоустроиться. Речь идет примерно о 34,5 тысячах мест.

Напомним, что сейчас появилась возможность дистанционно подать заявление для постановки на учет в центр занятости населения. Для этого необходимо воспользоваться услугами портала «Работа в России» или сайта госуслуг.

#Общество#Статистика#Безработица#Безработные#Вакансии
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