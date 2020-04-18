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Posted 18 апреля 2020, 12:46

Published 18 апреля 2020, 12:46

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски

В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски

18 апреля 2020, 12:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В аптеках Нижнего Тагила в продаже появились медицинские маски. Об этом сообщили читатели TagilCity.ru. Цены на маски варьируются от 30 рублей до 80 рублей.

Тагильчане рассказали, что защитные маски появились в аптеках на Гальянке, Вагонке и Вые. Цены на них установились в районе 30 рублей за штуку. Стоимость многоразовой маски ниже на Вые — 45 рублей, дороже всего многоразовая маска стоит на Вагонке — 80 рублей за штуку.

В аптеках в центре города продаются одноразовые медицинские маски по 35 рублей. На Гальянке стоимость одной маски составляет 30 рублей или 63 рубля. На Вагонке стоимость одной медицинской маски — 35 рублей, за три штуки цена варьируется от 103 до 107 рублей.

Также тагильчане отметили, что маски можно купить не только в аптеках, в других торговых точках города. Например, в магазинах по продаже разливных напитков или киосках с печатной продукцией. Там продают многоразовые маски. На Вагонке такая маска стоит 80 рублей, на Вые — 45 или 70 рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Коронавирус#Продажа#Аптека#Маска
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