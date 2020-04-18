В Нижнем Тагиле в продаже появились медицинские маски

Также тагильчане отметили, что маски можно купить не только в аптеках, в других торговых точках города. Например, в магазинах по продаже разливных напитков или киосках с печатной продукцией. Там продают многоразовые маски. На Вагонке такая маска стоит 80 рублей, на Вые — 45 или 70 рублей.