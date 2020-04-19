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Posted 19 апреля 2020, 06:37

Published 19 апреля 2020, 06:37

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В 24 муниципалитетах Свердловской области введен противопожарный режим

19 апреля 2020, 06:37
В Свердловской области в 24 муниципальных образованиях начал действовать противопожарный режим. С 18 апреля особый режим начал действовать и в Екатеринбурге, сообщает ГУ МЧС по региону.

На время действия противопожарного режима на территориях МО, включенных в список, запрещаются любые манипуляции с открытым огнем, в том числе сжигание сухой травы и мусора, приготовление шашлыков.

В случае нарушения режима, свердловчанам будут выписывать штрафы. Также нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Как рассказали в МЧС, в регионе с начала пожароопасного периода уже выявлено 55 нарушителей. Восемь из них оштрафованы на сумму 16 тысяч рублей, два должностных лица – на сумму 12 тысяч рублей.

#Общество#Пожар#Свердловская область#Трава
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