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Posted 20 апреля 2020,, 07:46

Published 20 апреля 2020,, 07:46

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Дистанционная подготовка кадров в режиме самоизоляции в НОЧУ ДПО ЦПК «Перспектива»

20 апреля 2020, 07:46
Большая часть организаций отправила своих сотрудников на удаленную работу после введения особого режима на территории области. В НОЧУ ДПО ЦПК «Перспектива» считают, что это благоприятный период для обучения персонала.

Следует заметить, что данный период является самым благоприятным для обучения сотрудников, повышения их квалификации. Данное обучение целесообразно проводить в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий.

В чем же преимущество дистанционного обучения в режиме самоизоляции?

Доступ к порталу открыт круглосуточно, вы можете заходить в любое удобное для вас время. Количество часов для занятий в течение дня не регламентировано. В связи с наличием свободного времени, у вас есть возможность изучать нормативные документы, презентации, лекции и учебную литературу более тщательно, в итоге получить больший объем новых знаний и умений для дальнейшего их применения в работе. Это неоценимый вклад в свое будущее и свою карьеру.

Направления дистанционного обучения, которые предлагает наш учебный центр:

  • Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности
  • Предэкзаменационная подготовка на группу допуска по электробезопасности
  • Курсы повышения квалификации в области промышленной безопасности (все направления)
  • Охрана труда
  • Пожарно-технический минимум
  • Охрана труда при работах на высоте
  • Курсы оказания первой доврачебной помощи

Детальная информация по предоставляемым курсам обучения расположена на нашем сайте perspektiva-nt.ru, информацию можно уточнить по телефонам 8 (3435) 41-83-10, 41-84-28, по эл.почте: info_perspektiva@mail.ru, так же мы есть в социальных сетях VK https://vk.com/club187147554.

В рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии у нас разработана система скидок для клиентов. До 15.05.2020 г. действует скидка 10% на все виды обучения!

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! Проведите «вынужденные выходные» с пользой. Мы с радостью поможем Вам в этом!

Размещено в рамках акции поддержки бизнеса, пострадавшего в период пандемии #бизнесвместе

#Наука#Бизнесвместе
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