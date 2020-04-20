Эвакуированный из Таиланда свердловчанин нанес себе травмы в обсерваторе

Директор спорткомплекса рассказала, что после заселения мужчина попытался навредить себе. Ему оказали первую помощь, после этого госпитализировали в больницу. По информации источника в силовых структурах, ранее мужчина пытался решать проблемы подобным способом. Травмы, которые он нанес себе, оказались не смертельными. На данный момент решается вопрос о его помещении в психиатрическую лечебницу.