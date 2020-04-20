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Posted 20 апреля 2020, 18:47

Published 20 апреля 2020, 18:47

Modified 24 декабря, 18:02

Updated 24 декабря, 18:02

Эвакуированный из Таиланда свердловчанин нанес себе травмы в обсерваторе

20 апреля 2020, 18:47
Сюжет
Коронавирус
Один из прилетевших из Таиланда свердловчан травмировал себя, потребовав, чтобы его выпустили из обсерватора, пишет Znak со ссылкой на собственный источник.

Самолет из Таиланда прилетел в Екатеринбург 19 апреля. Туристов поместили в обсерватор на базе спорткомплекса «Курганово».

Директор спорткомплекса рассказала, что после заселения мужчина попытался навредить себе. Ему оказали первую помощь, после этого госпитализировали в больницу. По информации источника в силовых структурах, ранее мужчина пытался решать проблемы подобным способом. Травмы, которые он нанес себе, оказались не смертельными. На данный момент решается вопрос о его помещении в психиатрическую лечебницу.

Кроме того, три человека из числа помещенных на карантин потребовали себе номера получше. Когда они получили отказ, то заявили о начале голодовки.

#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Травма#Скорая помощь#Карантин
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