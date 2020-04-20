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Posted 20 апреля 2020, 17:19

Published 20 апреля 2020, 17:19

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Главный санврач заявил, что половина свердловчан переносит коронавирус без симптомов

20 апреля 2020, 17:19
Сюжет
Коронавирус
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что половина заразившихся переносит коронавирус без симптомов, пишет «Уралинформбюро».

Ранее в регионе без симптомов болезнь проходила в 37% случаев, теперь — в 47%. По словам Козловских, все эти случаи выявляются из числа побывавших в контакте с больными. По его мнению, это говорит о высоком качестве работы медслужб. Но также, это повышает риски заражения, поскольку количество инфицированных нельзя увидеть сразу.

По состоянию на 20 апреля в Свердловской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом.

#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье
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