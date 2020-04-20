Главный санврач заявил, что половина свердловчан переносит коронавирус без симптомов

Ранее в регионе без симптомов болезнь проходила в 37% случаев, теперь — в 47%. По словам Козловских, все эти случаи выявляются из числа побывавших в контакте с больными. По его мнению, это говорит о высоком качестве работы медслужб. Но также, это повышает риски заражения, поскольку количество инфицированных нельзя увидеть сразу.