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Posted 20 апреля 2020, 14:46

Published 20 апреля 2020, 14:46

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Уральские боксёры запустили в небо баннер с изображением Христа

20 апреля 2020, 14:46
В небе над Каменск-Уральским 20 апреля парил воздушный шар с огромным баннером с изображением Иисуса Христа. Так решили отпраздновать Пасху в Федерации бокса России.

Идея такого необычного празднования принадлежит генеральному секретарю федерации Умару Кремлёву. 19 апреля запустить воздушное судно помешала погода, поэтому старт перенесли на понедельник.

В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что всё будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям, говорится на странице Федерация бокса во ВКонтакте.

В Нижнем Тагиле 19 апреля количество верующих на службах в храмах было в разы ниже, чем обычно - большинство прихожан прислушались к рекомендациям санврачей. Священные богослужения также транслировались онлайн.

#Общество#Празднование#Бокс#Пасха#Федерация бокса
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