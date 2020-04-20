Уральские боксёры запустили в небо баннер с изображением Христа

Posted 20 апреля 2020, 14:46
Published 20 апреля 2020, 14:46
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Идея такого необычного празднования принадлежит генеральному секретарю федерации Умару Кремлёву. 19 апреля запустить воздушное судно помешала погода, поэтому старт перенесли на понедельник.
В трудные времена людей часто объединяет вера в Бога, она дает надежду на то, что всё будет хорошо, именно это мы и хотим напомнить людям, говорится на странице Федерация бокса во ВКонтакте.
В Нижнем Тагиле 19 апреля количество верующих на службах в храмах было в разы ниже, чем обычно - большинство прихожан прислушались к рекомендациям санврачей. Священные богослужения также транслировались онлайн.