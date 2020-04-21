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Posted 21 апреля 2020, 08:35

Published 21 апреля 2020, 08:35

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Тагильский эколог получил ответ от Минприроды о реабилитации Черноисточинского пруда

21 апреля 2020, 08:35
Федеральное агентство водных ресурсов рассмотрело обращение эколога из Нижнего Тагила Андрея Волегова о применении биологической очистки вод Черноисточинского водохранилища. Заместитель руководителя ведомства Матвей Тарасов ответил, что, в первую очередь, Волегову необходимо обратиться в администрацию муниципалитета.

Данное решение, по словам Тарасова, было обосновано тем, что вопросы охраны водных объектов, предотвращения их засорения и загрязнения требуют комплексного подхода и определённых действий от органов местного самоуправления: строительство очистных сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, ликвидация несанкционированных свалок по берегам. Ссылаясь именно на это Матвей Тарасов предложил Волегову обратиться в администрацию муниципалитета для разработки комплексных мероприятий по очистке водохранилища.

Сам эколог остался не совсем доволен ответом, заявив, что, вероятно, в ведомстве рассмотрели только одну сторону применения предложенного метода.

Его можно также применять в очистке сточных вод поселка. Но сама суть предложения состояла именно в биологической реабилитации Черноисточинского водоема: воды и ила,рассказал TagilCity.ru Андрей Волегов.

Тем не менее, эколог также воспользовался советом и направил своё предложение и в городскую администрацию, заявив, что предлагаемый метод, это не пилотный проект, так как, по его словам, уже есть положительные отзывы, в том числе, из Москвы и Московской области.

Просил Владислава Юрьевича Пинаева по поручению заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов, рассмотреть предложение, а также ознакомиться с заключениями использования метода восстановления эвтрофицированных (замусоренных — прим. ред.) водоёмов в регионах России,добавил эколог.

Рассказать, что это за метод, Волегов отказался, объяснив тем, что разбираться в подобном должны только специалисты.

Напомним, в начале марта проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища получил положительное заключение государственной экспертизы, а к концу апреля в Нижнем Тагиле будет завершена работа по подготовке техздания на проектирование станции водоподготовки. На совещании в мэрии экспертный совет пришел к выводу, что в городе необходимо использовать классическую технологическую схему очистки воды с использованием ультрафильтрации на конечном этапе. Такая система позволит производить не менее 75 тысяч кубометров воды за сутки. В техзадании будет предусмотрена возможность использования в схеме очистки технологии озоносорбции. В конце апреля техзадание разместят на электронной площадке для проведения конкурса.

Черноисточинский пруд является одним из главных источников водоснабжения Нижнего Тагила. Летом прошлого года в пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Аналогичная ситуация происходила в 2016 году. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев в сентябре прошлого года предложил чиновникам посетить Череповец и перенять у них опыт очистки водохранилища, где жители столкнулись с аналогичной проблемой и применили технологию, позволившую избавиться от последствий цветения сине-зеленых водорослей.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Черноисточинский пруд#Александр Зверев
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