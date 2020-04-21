Тагильский эколог получил ответ от Минприроды о реабилитации Черноисточинского пруда

Напомним, в начале марта проект по реабилитации Черноисточинского водохранилища получил положительное заключение государственной экспертизы, а к концу апреля в Нижнем Тагиле будет завершена работа по подготовке техздания на проектирование станции водоподготовки. На совещании в мэрии экспертный совет пришел к выводу, что в городе необходимо использовать классическую технологическую схему очистки воды с использованием ультрафильтрации на конечном этапе. Такая система позволит производить не менее 75 тысяч кубометров воды за сутки. В техзадании будет предусмотрена возможность использования в схеме очистки технологии озоносорбции. В конце апреля техзадание разместят на электронной площадке для проведения конкурса.