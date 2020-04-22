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Posted 22 апреля 2020, 10:37

Published 22 апреля 2020, 10:37

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Бюджет Нижнего Тагила вновь планируют скорректировать

22 апреля 2020, 10:37
В Нижнем Тагиле снова планируется корректировка бюджета. Если изменения будут утверждены, то доходы вырастут на 444 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

По словам заместителя главы администрации города по финансово-экономической политике Алексея Бурдилова, корректировку уже рассматривали на постоянных комиссиях думы, а также она обсуждалась на профильной комиссии по бюджету.

Алексей Бурдилов подчеркнул, что за счет поступлений из федерального и областного бюджетов доходная часть городского бюджета вырастет на 444 миллиона рублей, но вырастут и расходы. Кроме того, планируется перераспределить средства и направить более 200 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности.

Средства, полученные от федерального и областного бюджета планируется потратить на внедрение интеллектуальных транспортных систем, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также благоустройство дворов и общественных территорий.

Большая часть средств будет направлена на «Формирование комфортной городской среды». На эти цели будет направлено 220 миллионов 808 тысяч рублей.

Всего в 2020 году планируется благоустроить шесть территорий в городе — это Парк Победы, парковая зона в микрорайоне Муринские пруды, площадь перед зданием по улице Зари, 21, общественная территория на Девятом поселке, а также дворы на Лебяжке и Вые.

#Экономика#Нижний Тагил
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