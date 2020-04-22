Бюджет Нижнего Тагила вновь планируют скорректировать

Всего в 2020 году планируется благоустроить шесть территорий в городе — это Парк Победы, парковая зона в микрорайоне Муринские пруды, площадь перед зданием по улице Зари, 21, общественная территория на Девятом поселке, а также дворы на Лебяжке и Вые.