Свердловчанина оштрафовали за ложный вызов скорой из-за коронавируса

Posted 22 апреля 2020, 16:00
Published 22 апреля 2020, 16:00
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
18 апреля мужчина вызвал скорую помощь, сообщив, что у его соседки по общежитию коронавирус. Также он сообщил, что женщина недавно вернулась из Москвы.
Медики, которые прибыли на вызов, распознав обман, вызвали полицейских.
Задержанный заявил, что хотел проверить, как работают медики. По словам Валерия Горелых, мужчина был неоднократно судим. За заведомо ложный вызов скорой помощи предусмотрен штраф 1000 до 1500 рублей.