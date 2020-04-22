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Posted 22 апреля 2020, 16:00

Published 22 апреля 2020, 16:00

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Свердловчанина оштрафовали за ложный вызов скорой из-за коронавируса

22 апреля 2020, 16:00
Сюжет
Коронавирус
В Качканаре местный житель был привлечен к административной ответственности за ложный вызов скорой помощи. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

18 апреля мужчина вызвал скорую помощь, сообщив, что у его соседки по общежитию коронавирус. Также он сообщил, что женщина недавно вернулась из Москвы.

Медики, которые прибыли на вызов, распознав обман, вызвали полицейских.

Задержанный заявил, что хотел проверить, как работают медики. По словам Валерия Горелых, мужчина был неоднократно судим. За заведомо ложный вызов скорой помощи предусмотрен штраф 1000 до 1500 рублей.

#Общество#Коронавирус#Скорая помощь#Скорая#Качканар
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