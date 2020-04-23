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Posted 23 апреля 2020, 14:16

Published 23 апреля 2020, 14:16

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют систему для поимки нарушителей карантина

23 апреля 2020, 14:16
В Екатеринбурге автоинспекторы тестируют мобильное приложение, которое позволяет выявлять автомобили граждан, находящихся на карантине, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Приложение «Мобильный розыск» также позволяет разыскивать машины умерших людей, автомобили, находящиеся в розыске, и водителей, которые были лишены права управления транспортным средством.

Для работы сотрудникам ГИБДД нужно поставить на дороге камеру, которая при фиксации подозрительного автомобиля предаёт данные на мобильный телефон. На экране отображается фото машины, ее номер и причина, по которой автомобиль зафиксировала камера.

В базе приложения находится около 33 тысяч транспортных средств, база обновляется каждый день.

#Общество#Новости УрФО#ГИБДД#Нарушения#Карантин#Фиксация нарушений
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