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Posted 27 апреля 2020, 09:34

Published 27 апреля 2020, 09:34

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Екатеринбургская епархия предложила помянуть усопших в Радоницу по WhatsApp

27 апреля 2020, 09:34
Сюжет
Коронавирус
В период самоизоляции из-за коронавируса Екатеринбургская епархия предложила помянуть усопших онлайн. В частности, для этого планируется использовать мессенджер WhatsApp, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-служу епархии.

По словам представителей пресс-службы, Радоница отмечается в этом году во вторник, 28 апреля. Обычно верующие в этот день посещают храмы, но в режиме изоляции панихиду или литию можно заказать онлайн. Сделать это можно посредством отправки сообщения в WhatsApp или на электронную почту храма.

Также в пресс-службе отметили, что вместе с запиской принято делать пожертвование на любую сумму. Даже если такой возможности нет, то записка в любом случае будет принята.

Подать записки уральцы могут в Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченский собор, Вознесенский собор, Ново-Тихвинский женский монастырь, Успенский собор на ВИЗе и другие храмы. Для этого на сайте епархии размещены специальные формы заявок.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Церковь#Храм#Екатеринбург#Изоляция#Пандемия
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