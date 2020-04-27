Екатеринбургская епархия предложила помянуть усопших в Радоницу по WhatsApp

Posted 27 апреля 2020, 09:34
Published 27 апреля 2020, 09:34
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
По словам представителей пресс-службы, Радоница отмечается в этом году во вторник, 28 апреля. Обычно верующие в этот день посещают храмы, но в режиме изоляции панихиду или литию можно заказать онлайн. Сделать это можно посредством отправки сообщения в WhatsApp или на электронную почту храма.
Также в пресс-службе отметили, что вместе с запиской принято делать пожертвование на любую сумму. Даже если такой возможности нет, то записка в любом случае будет принята.
Подать записки уральцы могут в Храм-на-Крови, Иоанно-Предтеченский собор, Вознесенский собор, Ново-Тихвинский женский монастырь, Успенский собор на ВИЗе и другие храмы. Для этого на сайте епархии размещены специальные формы заявок.