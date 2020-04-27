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Posted 27 апреля 2020, 11:24

Published 27 апреля 2020, 11:24

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

На Урале священнику запретили проповедовать за проклятие сторонников закрытия храмов

27 апреля 2020, 11:24
Сюжет
Коронавирус
Священнослужителя, который проклял всех, кто говорит о закрытии храмов из-за пандемии коронавируса, лишили права вести проповеди. Заявление опубликовала Екатеринбургская епархия.

Также в епархии подчеркнули, что позиция основателя Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия не совпадает с позицией епархии.

Напомним, что в проповеди от 24 апреля, опубликованной на YouTubе, схиигумен Сергий проклял всех, кто смеет закрывать храмы во время пандемии. Также он предложил всех, кто предлагает россиянам находиться в самоизоляции, изгнать в Биробиджан или на Мартинику. Кроме того, священнослужитель призвал не бояться полиции и выходить на улицу.

Как пишет znak, Сергий ранее отбывал наказание в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, участвовал в строительстве храмов в Ганиной Яме и Среднеуральске. Также, по информации издания, он являлся духовником вора в законе Тимура Свердловского, депутата Госдумы Натальи Поклонской и хоккеиста Павла Дацюка.

#Общество#Коронавирус#Священник#Среднеуральск#Храмы
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