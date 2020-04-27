Тагильчанин ищет помощь для установки памятника спецотряду Тагиллага

Здесь трудармейцы были размещены в бараках. К 1 августа 1942 года на Каменке находилось около четырёх тысяч немцев. Многие из них погибли в этих местах от голода и непосильного труда на заготовке древесины, сообщается в акте мониторинга управления государственной охраны ОКН Свердловской области.