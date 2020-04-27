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Posted 27 апреля 2020, 12:39

Published 27 апреля 2020, 12:39

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле разыскивается подозреваемый в грабеже

27 апреля 2020, 12:39
В Нижнем Тагиле полицейские разыскивают подозреваемого в совершении грабежа. Инцидент произошел в феврале 2020 года, в полицию обратилась пенсионерка, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Камеры видеонаблюдения в районе магазина «Продукты» по улице Пархоменко и ИК № 6 засняли подозреваемого. По словам потерпевшей пенсионерки, мужчина шел за ней, а затем выхватил у нее из рук сумку.

Нападавшему на вид около 30 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и обувь темного цвета.

Всех, кто был свидетелем происшествия или узнал мужчину на видео, просят сообщить по телефонам: (3435) 97-60-02 либо на линию «02», в отдел полиции № 18 по телефону (3435) 47-71-02.

#Общество#Нижний Тагил#Розыск#Грабеж#Подозреваемый
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