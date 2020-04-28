В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

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В Нижнем Тагиле ситуация по-прежнему остается под контролем и ни одного нового случая заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.

Так, общее количество заболевших составляет семь человек. В Свердловской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 539 человек. При этом, заболевшие находятся в Екатеринбурге, Полевском, Красноуфимске, Камышлове, Первоуральске и Тугулыме. В России количество больных коронавирусом достигло более 93,5 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано более 6,4 тысяч случаев заражения. Материалы по теме На Урале у митрополита заподозрили коронавирус TagilCity.ru запустило карту распространения коронавируса в Свердловской области В России коронавирус подтвержден почти у 400 беременных женщин