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Posted 28 апреля 2020, 08:03

Published 28 апреля 2020, 08:03

Modified 18 июня 2022, 21:24

Updated 18 июня 2022, 21:24

В Нижнем Тагиле за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

28 апреля 2020, 08:03
Сюжет
Коронавирус
В Нижнем Тагиле ситуация по-прежнему остается под контролем и ни одного нового случая заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции в регионе.

Так, общее количество заболевших составляет семь человек.

В Свердловской области за последние сутки подтверждено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом составляет 539 человек.

При этом, заболевшие находятся в Екатеринбурге, Полевском, Красноуфимске, Камышлове, Первоуральске и Тугулыме.

В России количество больных коронавирусом достигло более 93,5 тысяч человек. За последние сутки зарегистрировано более 6,4 тысяч случаев заражения.

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