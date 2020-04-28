В Свердловской области на 22 тысячи рублей выписано штрафов за нарушение самоизоляции

Posted 28 апреля 2020, 11:08
Published 28 апреля 2020, 11:08
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
По информации ведомства, всего собрано более тысячи материалов. Девять протоколов уже рассмотрено, по шести выписаны штрафы на общую сумму 22,5 тысячи рублей.
Также в ГУ МВД по Свердловской области напоминают, что оформление протоколов осуществляется во время рейдов сотрудниками полиции совместно с представителями министерства общественной безопасности.
После этого материалы направляются в суд для решения о взыскании штрафа. Для граждан его сумма составляет от трех до пяти тысяч рублей.