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Posted 28 апреля 2020, 11:08

Published 28 апреля 2020, 11:08

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Свердловской области на 22 тысячи рублей выписано штрафов за нарушение самоизоляции

28 апреля 2020, 11:08
Сюжет
Коронавирус
В Свердловской области за три недели составлено 85 протоколов на граждан, нарушающих режим самоизоляции, сообщили в региональном главке МВД.

По информации ведомства, всего собрано более тысячи материалов. Девять протоколов уже рассмотрено, по шести выписаны штрафы на общую сумму 22,5 тысячи рублей.

Также в ГУ МВД по Свердловской области напоминают, что оформление протоколов осуществляется во время рейдов сотрудниками полиции совместно с представителями министерства общественной безопасности.

После этого материалы направляются в суд для решения о взыскании штрафа. Для граждан его сумма составляет от трех до пяти тысяч рублей.

#Общество#Коронавирус#Свердловская область#Полиция#Штраф#Самоизоляция
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