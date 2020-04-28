Жители поселка Волчевка не могут выехать в Нижний Тагил из-за затопленной дороги

Posted 28 апреля 2020, 07:01
Published 28 апреля 2020, 07:01
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Дважды в год в поселке несколько лет подряд затапливает дорогу. Жители не могут выехать из населенного пункта. Не получается и въехать в поселок тем, кто туда собрался.
По пояс воды там, дальше вообще не пройти, течение большущее. Здесь вот три трубы лежит, а там всё размыло и уже не проехать. Ни за продуктами, ни на работу, рассказал местный житель Юрий Шестаков.
К поселку идет еще одна дорога, но по ней передвигаются лесовозы. Простые внедорожники вязнут.
Кроме того, есть и те, кто в поселок приезжает на выходные или на лето.
Владелец дома в поселке Дмитрий Орлов рассказал, что ранее в Волчанке проходил железнодорожный мост, который выдерживал наводнение. Когда узкоколейная дорога была разобрана, то через мост машины могли проехать в поселок. Потом мост был разобран.
По словам местных старожил, им обещали отремонтировать дорогу, но дважды в год она оказывается затопленной.
«Водоканал» сделал насыпь, но ее регулярно размывает. Попытки обращения в администрацию города или к региональным властям не дают результатов, так как дорога не находится на балансе.
Дачники и жители поселка за свой счет приобретают щебень и обсыпают им дорогу и переезд.
Владелец дома в Волчевке Владимир Любченко объясняет, что к ним присылают трактор, который выгребает все и заново делает насыпь.