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Posted 28 апреля 2020, 07:01

Published 28 апреля 2020, 07:01

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Жители поселка Волчевка не могут выехать в Нижний Тагил из-за затопленной дороги

28 апреля 2020, 07:01
Жители поселка Волчевка, расположенного в 25 километрах от Нижнего Тагила, не могут выехать из населенного пункта, так как дорогу затопило, сообщает «Тагил-ТВ».

Дважды в год в поселке несколько лет подряд затапливает дорогу. Жители не могут выехать из населенного пункта. Не получается и въехать в поселок тем, кто туда собрался.

По пояс воды там, дальше вообще не пройти, течение большущее. Здесь вот три трубы лежит, а там всё размыло и уже не проехать. Ни за продуктами, ни на работу, рассказал местный житель Юрий Шестаков.

К поселку идет еще одна дорога, но по ней передвигаются лесовозы. Простые внедорожники вязнут.

Кроме того, есть и те, кто в поселок приезжает на выходные или на лето.

Владелец дома в поселке Дмитрий Орлов рассказал, что ранее в Волчанке проходил железнодорожный мост, который выдерживал наводнение. Когда узкоколейная дорога была разобрана, то через мост машины могли проехать в поселок. Потом мост был разобран.

По словам местных старожил, им обещали отремонтировать дорогу, но дважды в год она оказывается затопленной.

«Водоканал» сделал насыпь, но ее регулярно размывает. Попытки обращения в администрацию города или к региональным властям не дают результатов, так как дорога не находится на балансе.

Дачники и жители поселка за свой счет приобретают щебень и обсыпают им дорогу и переезд.

Владелец дома в Волчевке Владимир Любченко объясняет, что к ним присылают трактор, который выгребает все и заново делает насыпь.

#Общество#Нижний Тагил#Затопление
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