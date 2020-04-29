Реконструкция парка Победы в Нижнем Тагиле начнется в конце мая

В парки установят беседки, лавочки, велопарковки. Также там появятся современные детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Кроме того, в парке высадят рябины, березы и цветы, засеют газоны. Проект благоустройства предусматривает беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по парку. Аллея Пограничной славы будет расширена, там обустроят площадку для проведения памятных мероприятий.