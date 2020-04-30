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Posted 30 апреля 2020, 06:08

Published 30 апреля 2020, 06:08

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию бессрочно

30 апреля 2020, 06:08
Сюжет
Коронавирус
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о бессрочном продлении ограничений иностранцев на въезд в страну. В частности, они будут действовать до улучшения обстановки с коронавирусом, сообщают «РИА-Новости».

На данный момент ограничения на въезд в страну действуют до 30 апреля. Однако Мишустин подписал постановление о продлении данного срока.

Он отметил, что некоторые категории иностранцев не попадут под ограничения, в том числе и специалисты, которые налаживают и обслуживают заграничное оборудование.

Премьер-министр считает, что эта мера позволит уменьшить негативное влияние ограничений на деятельность предприятий, включая те, что производят оборудование для борьбы с коронавирусом.

Ранее стало известно, что россиянам, имеющим двойное гражданство, будет разрешено покинуть территорию России.

#Общество#Коронавирус#Иностранцы#Эпидемия#Граница#Михаил Мишустин#Пандемия
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