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Posted 30 апреля 2020, 15:43

Published 30 апреля 2020, 15:43

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

Уральский мухтасибат заявил, что власти провалили работу с религиозными организациями

30 апреля 2020, 15:43
Представитель Уральского управления мусульман заявил, что региональные власти провалили работу с религиозными организациями, пишет Е1.

После того, как 30 апреля в столице Урала были уничтожены трое террористов, председатель религиозной организации «Духовное управление мусульман Свердловской области» Наиль Шаймарданов заявил, что молодежь уходит в радикальный ислам в результате провальных отношений власти и религиозных организаций.

По словам Шаймарданова, в последнее время власти пошли на контакт с организациями, но в целом это не меняет дела. Также он пояснил, что на 400 тысяч мусульман в городе одна легальная мечеть. По мнению Наиля Шаймарданова, этим пользуются различные организации, пропагандирующие радикальные идеи.

Нужно вести профилактическую работу, чтобы наши дети не пострадали от псевдоимамов. И делать это надо в легальных мечетях, сказал он.

Напомним, сегодня в результате контртеррористической операции в Екатеринбурге были ликвидированы три человека, планировавшие теракты к 9 Мая.

#Общество#Новости УрФО#Религия#Мусульмане#Мечеть#Терроризм#Ислам#Екатеринбург
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