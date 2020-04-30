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Posted 30 апреля 2020, 13:07

Published 30 апреля 2020, 13:07

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

В Нижнем Тагиле к 9 мая помоют памятники и мемориалы ВОВ

30 апреля 2020, 13:07
В Нижнем Тагиле к Дню Победы помоют и очистят памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

В Дзержинском районе на Площади Славы реставрационные работы будут продолжаться до 7 мая, после чего все монументы будут очищены. Также в плановом режиме проводятся мероприятия на Кургане Памяти, рассказал глава района Александр Ревенко.

В Тагилстроевском и Ленинском районах очистка мемориальных объектов распределена между ответственными лицами. Утром 6 мая помоют памятники у ВМЗ и ВГОКа.

Памятник на улице Фрунзе приведут в порядок работники обогатительного комбината, а территорию сквера почистит «Тагилдорстрой». Монумент возле проходной бывшего механического завода на улице Выйской согласились вымыть пожарные.

Мемориал воинской славы на центральном городском кладбище также будет приведен в порядок к 9 мая.

#Общество#Нижний Тагил#Памятник#День Победы#9 Мая
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