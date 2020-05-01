Два свердловских режиссёра получили гранты от президента

Posted 1 мая 2020, 09:21
Published 1 мая 2020, 09:21
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Гранты присуждаются для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере искусства и культуры. Сергею Евдокимову грант присудили на реализацию проекта «Внуки помнят!». В рамках проекта будет создан цикл видеоочерков об участниках ВОВ.
Григорий Малышев получил грант на осуществление проекта «Ожившие узоры России. Народные художественные росписи: популяризация и анимация». Это будет серия мастер-классов.