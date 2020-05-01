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Posted 1 мая 2020, 09:21

Published 1 мая 2020, 09:21

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Два свердловских режиссёра получили гранты от президента

1 мая 2020, 09:21
Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов Сергею Евдокимову из Екатеринбурга и Григорию Малышеву из Берёзовского, сообщает «Облгазета».

Гранты присуждаются для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере искусства и культуры. Сергею Евдокимову грант присудили на реализацию проекта «Внуки помнят!». В рамках проекта будет создан цикл видеоочерков об участниках ВОВ.

Григорий Малышев получил грант на осуществление проекта «Ожившие узоры России. Народные художественные росписи: популяризация и анимация». Это будет серия мастер-классов.

#Общество#Культура#Владимир Путин#Искусство#Грант#Режиссеры#Гранты
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