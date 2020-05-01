Полная изоляция, день тридцать первый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня Центр развития туризма Нижнего Тагила объявил о переносе приема заявок на конкурс «Я — Экскурсовод» в связи с пандемией коронавируса. Так, подача заявок теперь разрешена до 7 июня 2020 года. При этом, проведение очередного этапа конкурса запланировано на 8–19 июня, а подведение итогов состоится в рамках IV народного фестиваля «Тагильский калейдоскоп». Об этом сообщается на странице Центра во «Вконтакте».