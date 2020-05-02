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Posted 2 мая 2020, 14:50

Published 2 мая 2020, 14:50

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

МОК призвал принять строгие меры из-за скандала с допингом у российских спортсменов

2 мая 2020, 14:50
Комиссия атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала антидопинговые службы принять строгие меры, сообщает издание «Чемпионат».

Так МОК планирует защитить «чистых атлетов» - такое обращение опубликовали в твиттере комиссии после завершения расследования по делу о допинге у российских спортсменов.

Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. В то же время призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять своевременные и строгие меры для защиты чистых спортсменов, говорится на странице организации.

Дело о фальсификации данных российских атлетов в антидопинговой лаборатории Москвы было рассмотрено накануне. Данные проб 145 русских атлетов были поставлены под сомнение, поэтому результаты расследования Всемирной антидопинговой организации были переданы 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований.

#Спорт#Анализ#Легкая атлетика
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