МОК призвал принять строгие меры из-за скандала с допингом у российских спортсменов

Мы разочарованы, что почти половина дел не может быть расследована из-за удаления данных и манипуляций. В то же время призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять своевременные и строгие меры для защиты чистых спортсменов, говорится на странице организации.