Свердловский губернатор заявил, что рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

Posted 2 мая 2020, 05:18
Published 2 мая 2020, 05:18
Modified 24 декабря, 18:12
Updated 24 декабря, 18:12
Евгений Куйвашев в ответ на вопрос свердловчанина об окончании режима самоизоляции после майских праздников пояснил, что пока в области фиксируют увеличение числа больных, рано говорить об ослаблении режима.
Если жители отнесутся к запретам недостаточно серьезно, то и после праздников мы можем столкнуться с ситуацией, которая не позволит нам начать возвращаться к привычной жизни, написал глава региона.
1 мая в Свердловской области было зафиксировано 232 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших — 935.