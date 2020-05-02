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Posted 2 мая 2020, 05:18

Published 2 мая 2020, 05:18

Modified 24 декабря, 18:12

Updated 24 декабря, 18:12

Свердловский губернатор заявил, что рано говорить об ослаблении режима самоизоляции

2 мая 2020, 05:18
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Свердловской области написал в Instagram, что пока рано говорить об ослаблении особого режима в регионе.

Евгений Куйвашев в ответ на вопрос свердловчанина об окончании режима самоизоляции после майских праздников пояснил, что пока в области фиксируют увеличение числа больных, рано говорить об ослаблении режима.

Если жители отнесутся к запретам недостаточно серьезно, то и после праздников мы можем столкнуться с ситуацией, которая не позволит нам начать возвращаться к привычной жизни, написал глава региона.

1 мая в Свердловской области было зафиксировано 232 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших — 935.

#Общество#Коронавирус#Евгений Куйвашев#Самоизоляция
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