МЧС Свердловской области ловит разжигающих костры нарушителей с помощью дронов

Posted 4 мая 2020, 09:57
Published 4 мая 2020, 09:57
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
Например, в Первоуральске с воздуха обследовано 78 квадратных километров. Два нарушителя, сжигавшие мусор, обнаружены на территории поселка. Сотрудники МЧС составили на обоих административные протоколы, нарушителям грозит штраф в размере двух тысяч рублей.
Также к административной ответственности привлечены три жителя Среднеуральска, которые сжигали мусор в бочке.
Всего с начала введения противопожарного режима в области спасатели привлекли к ответственности 238 нарушителей требований пожарной безопасности. Подобные рейды будут проводится каждый день.