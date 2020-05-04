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Posted 4 мая 2020, 09:57

Published 4 мая 2020, 09:57

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

МЧС Свердловской области ловит разжигающих костры нарушителей с помощью дронов

4 мая 2020, 09:57
С 1 мая свердловские спасатели с помощью беспилотников проводят рейд по установлению нарушителей противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Например, в Первоуральске с воздуха обследовано 78 квадратных километров. Два нарушителя, сжигавшие мусор, обнаружены на территории поселка. Сотрудники МЧС составили на обоих административные протоколы, нарушителям грозит штраф в размере двух тысяч рублей.

Также к административной ответственности привлечены три жителя Среднеуральска, которые сжигали мусор в бочке.

Всего с начала введения противопожарного режима в области спасатели привлекли к ответственности 238 нарушителей требований пожарной безопасности. Подобные рейды будут проводится каждый день.

#Общество#Свердловская область#Нарушители#Костер
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