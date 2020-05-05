Свердловская область готовится к массовому тестированию уральцев на коронавирус

Мы не зашли еще в этот эпидемиологический период, когда мы лечим пациентов с COVID на дому…Когда выйдем в это период, и пациенты с лёгкой формой COVID будут лечиться на дому, надо будет прорабатывать механизм наблюдения этих пациентов, дистанционного наблюдения, механизмы измерения летальных параметров, контакт врача и пациента, это телемедицинские технологии. Тогда мы перейдём и к массовому тестирование, - рассказал Демидов.