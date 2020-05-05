Свердловская область готовится к массовому тестированию уральцев на коронавирус

Posted 5 мая 2020, 14:22
Published 5 мая 2020, 14:22
Modified 17 сентября 2022, 17:04
Updated 17 сентября 2022, 17:04
По словам медика, массовое тестирование будет возможно только при определённых условиях.
Мы не зашли еще в этот эпидемиологический период, когда мы лечим пациентов с COVID на дому…Когда выйдем в это период, и пациенты с лёгкой формой COVID будут лечиться на дому, надо будет прорабатывать механизм наблюдения этих пациентов, дистанционного наблюдения, механизмы измерения летальных параметров, контакт врача и пациента, это телемедицинские технологии. Тогда мы перейдём и к массовому тестирование, - рассказал Демидов.
Такая мера станет необходимостью, если иссякнет коечный фонд. При этом пока в Екатеринбурге нет финансовых и физических возможностей для массового тестирования – это затратно, и нет достаточного количества медицинских работников.
В сутки в Свердловской области проводится более 5 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии проведено 111 573 исследования.