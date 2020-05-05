В России допустили отмену ОГЭ из-за пандемии

Актуальный вопрос, который нам многие родители задавали: не будет ли всегда дистанционное обучение? Этого не будет. Мы никогда не откажемся от традиционной школы, от традиционных уроков, никогда не допустим, чтобы школьники не смогли общаться друг с другом, подчеркнул глава Минпросвещения РФ.