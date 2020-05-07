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Posted 7 мая 2020, 10:13

Published 7 мая 2020, 10:13

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

Россия вошла в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусом

7 мая 2020, 10:13
Сюжет
Коронавирус
Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в России составляет 177 160 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Таким образом, Россия вышла на пятое место среди других стран. Она обогнала за сутки Германию, где зафиксировано 168,1 тысяч случаев заражения, а также Францию с 174,2 случаями заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

На первом месте по заболеваемости располагается США (1,228 млн заболевших), Испания (220,3 тысяч случаев, Италия (214,4 тысячи пациентов) и Великобритания (202,3 тысячи человек).

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#Общество#Коронавирус#Россия#Статистика#Пандемия
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