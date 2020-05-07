Россия вошла в первую пятерку стран по количеству заболевших коронавирусом

Posted 7 мая 2020, 10:13
Published 7 мая 2020, 10:13
Modified 17 сентября 2022, 17:04
Updated 17 сентября 2022, 17:04
Таким образом, Россия вышла на пятое место среди других стран. Она обогнала за сутки Германию, где зафиксировано 168,1 тысяч случаев заражения, а также Францию с 174,2 случаями заболевания. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
На первом месте по заболеваемости располагается США (1,228 млн заболевших), Испания (220,3 тысяч случаев, Италия (214,4 тысячи пациентов) и Великобритания (202,3 тысячи человек).