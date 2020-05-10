В Екатеринбурге больница РЖД закрыта на санобработку из-за пациентки с COVID-19

Posted 10 мая 2020, 06:47
Published 10 мая 2020, 06:47
Modified 24 декабря, 18:08
Updated 24 декабря, 18:08
По информации пресс-службы СвЖД, в клинической больнице «РЖД-Медицина» проводятся противоэпидемические мероприятия. Коронавирус обнаружен у одной из пациенток терапевтического отделения, которую 7 мая доставили в медучреждение в экстренном порядке.
Сейчас женщина находится на лечении в горбольнице №40. Все кoнтактировавшие с ней изолирoваны, за ними наблюдaют мeдики.
Напомним, ранее крупная вспышка COVID-19 была зафиксирована в ЦГБ №1 в Екатеринбурге. Там инфекцией заразились 16 сотрудников и 75 пациентов.