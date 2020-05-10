В Екатеринбурге больница РЖД закрыта на санобработку из-за пациентки с COVID-19

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В Екатеринбурге в больнице РЖД временно приостановлены прием и выписка больных из-за того, что у одной из пациенток диагностирован COVID-19, пишет Е1.

По информации пресс-службы СвЖД, в клинической больнице «РЖД-Медицина» проводятся противоэпидемические мероприятия. Коронавирус обнаружен у одной из пациенток терапевтического отделения, которую 7 мая доставили в медучреждение в экстренном порядке. Сейчас женщина находится на лечении в горбольнице №40. Все кoнтактировавшие с ней изолирoваны, за ними наблюдaют мeдики. Напомним, ранее крупная вспышка COVID-19 была зафиксирована в ЦГБ №1 в Екатеринбурге. Там инфекцией заразились 16 сотрудников и 75 пациентов.