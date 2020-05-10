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Posted 10 мая 2020, 06:47

Published 10 мая 2020, 06:47

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

В Екатеринбурге больница РЖД закрыта на санобработку из-за пациентки с COVID-19

10 мая 2020, 06:47
Сюжет
Коронавирус
В Екатеринбурге в больнице РЖД временно приостановлены прием и выписка больных из-за того, что у одной из пациенток диагностирован COVID-19, пишет Е1.

По информации пресс-службы СвЖД, в клинической больнице «РЖД-Медицина» проводятся противоэпидемические мероприятия. Коронавирус обнаружен у одной из пациенток терапевтического отделения, которую 7 мая доставили в медучреждение в экстренном порядке.

Сейчас женщина находится на лечении в горбольнице №40. Все кoнтактировавшие с ней изолирoваны, за ними наблюдaют мeдики.

Напомним, ранее крупная вспышка COVID-19 была зафиксирована в ЦГБ №1 в Екатеринбурге. Там инфекцией заразились 16 сотрудников и 75 пациентов.

#Новости УрФО#Коронавирус#Больница#Здоровье#РЖД#Екатеринбург
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