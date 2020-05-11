Как в Нижнем Тагиле пройдет «Ночь музеев» в режиме самоизоляции

В Facebook музей запустит серию публикаций с фотографиями, на которых изображен Нижний Тагил в годы войны, а также там можно увидеть плакаты военных лет. На этой площадке пройдет видео-лекция «Приёмник Геринга», будет опубликован фильм «Город N» об истории Нижнего Тагила и фильм телеканала «Культура» «Тагильская находка». В постах расскажут об экспонатах и экспозициях музея, о том, как обеспечивали связь на фронте. На этой же площадке пройдет лекция «Висимчане в годы Великой Отечественной войны».