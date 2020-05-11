Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая

Posted 11 мая 2020, 13:28
Published 11 мая 2020, 13:28
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
По словам Путина, достигнут этап, когда можно снять строгие ограничения по коронавирусу. Он отметил, что выход из режима ограничений быстрым не будет, и нужно соблюдать все нормы безопасности до полного снятия ограничений.
С 12 мая единый период нерабочих дней заканчивается, но борьба с коронавирусом продолжается, сказал глава государства.
Путин поручил обеспечить контроль соблюдения санитарных норм на предприятиях, в магазинах, транспорте. Также он отметил, что запрещены массовые мероприятия. Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Также он подчеркнул, что дополнительные полномочия губернаторов регионов продлеваются.