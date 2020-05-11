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Posted 11 мая 2020, 13:28

Published 11 мая 2020, 13:28

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Владимир Путин объявил о снятии ограничений по коронавирусу с 12 мая

11 мая 2020, 13:28
Сюжет
Коронавирус
Сегодня в вступлении по поводу санитарно-эпидемилогической ситуации президент сказал о том, что с 12 мая в России единый период нерабочих дней заканчивается.

По словам Путина, достигнут этап, когда можно снять строгие ограничения по коронавирусу. Он отметил, что выход из режима ограничений быстрым не будет, и нужно соблюдать все нормы безопасности до полного снятия ограничений.

С 12 мая единый период нерабочих дней заканчивается, но борьба с коронавирусом продолжается, сказал глава государства.

Путин поручил обеспечить контроль соблюдения санитарных норм на предприятиях, в магазинах, транспорте. Также он отметил, что запрещены массовые мероприятия. Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Также он подчеркнул, что дополнительные полномочия губернаторов регионов продлеваются.

#Общество#Коронавирус#Владимир Путин#Самоизоляция
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