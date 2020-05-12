tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2020, 16:56

Published 12 мая 2020, 16:56

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Количество безработных в России выросло в два раза во время пандемии

12 мая 2020, 16:56
С 1 марта на учёт в Службу занятости населения встало больше полутора миллионов человек. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге, пишет ТАСС

Безработных на сегодняшний день в России – 1 миллион 434 тысячи человек. Для сравнения – до введения карантина и режима самоизоляции в государстве на учёте в службе занятости стояли 725,8 тысяч россиян. Таким образом количество нуждающихся в трудоустройстве человек стало больше практически вдвое.

Ограничения в России были введены Владимиром Путиным до 11 мая – работали только отдельные предприятия.

Мы понимали, что это все равно будет вызывать тревожные тенденции на рынке труда, приводить к тому, что ряд наших граждан будет терять работу, отметила Голикова.

По словам вице-премьера, правительство ведёт активный мониторинг рынка занятости и труда, чтобы оценивать ситуацию «в режиме реального времени».

#Экономика#Безработица#Татьяна Голикова#Самоизоляция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика