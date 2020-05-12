На Урале после заражения COVID-19 настоятеля монастыря зафиксирована вспышка инфекции

Posted 12 мая 2020, 07:12
Published 12 мая 2020, 07:12
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
По словам источника, случаи связаны с зараженным священнослужителем. Это обусловлено тем, что монастырская община живет в тесном контакте. Тестирование духовенства после Пасхи не проводилось.
О подозрение на заболевание коронавирусом у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима стало известно 9 мая. Священнослужитель был госпитализирован в Нижний Тагил. Роспотребнадзором было установлено 116 контактных лиц, проживающих в Верхотурье.