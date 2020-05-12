На Урале после заражения COVID-19 настоятеля монастыря зафиксирована вспышка инфекции

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В Верхотурье по последним данным было подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, а также диагноз был подтвержден у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима (Миронова), сообщает Znak со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам источника, случаи связаны с зараженным священнослужителем. Это обусловлено тем, что монастырская община живет в тесном контакте. Тестирование духовенства после Пасхи не проводилось. О подозрение на заболевание коронавирусом у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима стало известно 9 мая. Священнослужитель был госпитализирован в Нижний Тагил. Роспотребнадзором было установлено 116 контактных лиц, проживающих в Верхотурье.