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Posted 12 мая 2020, 07:12

Published 12 мая 2020, 07:12

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

На Урале после заражения COVID-19 настоятеля монастыря зафиксирована вспышка инфекции

12 мая 2020, 07:12
Сюжет
Коронавирус
В Верхотурье по последним данным было подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, а также диагноз был подтвержден у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима (Миронова), сообщает Znak со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам источника, случаи связаны с зараженным священнослужителем. Это обусловлено тем, что монастырская община живет в тесном контакте. Тестирование духовенства после Пасхи не проводилось.

О подозрение на заболевание коронавирусом у настоятеля Свято-Николаевского мужского монастыря игумена Иеронима стало известно 9 мая. Священнослужитель был госпитализирован в Нижний Тагил. Роспотребнадзором было установлено 116 контактных лиц, проживающих в Верхотурье.

#Общество#Коронавирус#Верхотурье#Монастырь#Изоляция#Пандемия
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