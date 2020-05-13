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Posted 13 мая 2020, 03:52

Published 13 мая 2020, 03:52

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

В Екатеринбурге открыли роддом № 40 после обработки из-за пациентки с коронавирусом

13 мая 2020, 03:52
Сюжет
Коронавирус
В городской больнице № 40 снова начал работу роддом. Об этом сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, все необходимые мероприятия были проведены и учреждение является безопасным для рожениц.

Первые пациентки начали поступать на скорой помощи вчера, 12 мая. С сегодняшнего утра начнут принимать плановых пациенток.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области информацию подтвердили.

Напомним, ранее роддом больницы № 40 был закрыт на карантин из-за пациентки с коронавирусом, а все находящиеся в нем пациентки были перенаправлены в другие учреждения.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Роддом#Екатеринбург#Пандемия
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