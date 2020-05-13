В Екатеринбурге открыли роддом № 40 после обработки из-за пациентки с коронавирусом

Posted 13 мая 2020, 03:52
Published 13 мая 2020, 03:52
Modified 17 сентября 2022, 17:04
Updated 17 сентября 2022, 17:04
По словам источника, все необходимые мероприятия были проведены и учреждение является безопасным для рожениц.
Первые пациентки начали поступать на скорой помощи вчера, 12 мая. С сегодняшнего утра начнут принимать плановых пациенток.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области информацию подтвердили.
Напомним, ранее роддом больницы № 40 был закрыт на карантин из-за пациентки с коронавирусом, а все находящиеся в нем пациентки были перенаправлены в другие учреждения.